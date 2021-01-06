У болгарському місті Калофер десятки людей традиційно скупалися в річці Тунджа з нагоди християнського свята Богоявлення.
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Як повідомляє Reuters, віряни зібралися на ритуал, попри введені владою коронавірусні обмеження. Люди танцювали та співали, стоячи по пояс в попередньо освяченій воді.
Влада закликала громадян скасувати святкування у зв'язку з епідемією, але в ритуалі в підсумку взяли участь близько 70 осіб. Ще кілька десятків людей були присутні на місці подій як спостерігачі.
Церемонія викликала гострі суперечки в болгарських соцмережах. На сьогодні Болгарія займає друге місце в ЄС за кількістю смертельних випадків коронавірусу на душу населення. Ситуація із захворюваністю залишається важкою.
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