Стався вибух у виробничих приміщеннях в англійському Лемінгтоні.
Про це повідомляє BBC.
Рятувальники відправились на місце події гасити пожежу.
Поліція натомість евакуювала громадян з прилеглих вулиць, перекривши рух транспорту.
Мешканцям будинків у радіусі 70 м наказали закрити вікна й двері.
Також до місця події викликали бригаду "швидкої".
Вибух в містечку прогримів близько 11:00 за місцевим часом. Британці, що мешкають неподалік, згадують, як побачили велику темну хмару над містом і почули характерні звуки.
Одна з очевидиць, яка споглядала НП на вулиці, підтвердила у коментарі журналістам, що відчула "сильний хімічний запах".
Приблизно з 11:00 з вікон житлових будинків видно полум’я.
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