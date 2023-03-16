Ізраїль схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Україні.

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж систем глушіння безпілотників, які можуть допомогти Україні у боротьбі з іранськими дронами, якими Росія атакує українські міста.

Про це виданню Axios розповіли три ізраїльські та українські посадовці. Зазначається, що це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли Ізраїль схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Україні.

"Ізраїль був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії. Після того, як під час війни Росія почала використовувати ударні безпілотники іранського виробництва, український уряд посилив свій тиск щодо військової допомоги Ізраїлю. Українські офіційні особи стверджують, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може отримати інформацію про те, як працюють безпілотники, а потім удосконалити їх", – йдеться у матеріалі.

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Видання пише, що затвердження експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галланом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого. Тоді за наказом премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу Ізраїль проводив перегляд своєї політики щодо війни. Коли перегляд завершився, жодних нових рішень ухвалено не було. Про це Коен розповів президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Києва, який відбувся 15 лютого.

Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній – Elbit і Rafael – які розробляють системи боротьби з дронами. Український чиновник повідомив виданню Axios, що делегація Міністерства оборони України нещодавно приїхала до Ізраїлю на презентацію систем боротьби з безпілотниками. Угода ще не підписана.

"Системи, які Ізраїль пропонує купити Україні, використовують засоби електронної боротьби для блокування та збивання безпілотників. Вони мають радіус дії близько 25 миль і можуть розташовуватися поблизу електростанцій або інших критичних місць, щоб захистити їх від безпілотників", – зазначається в статті.

Війна в Україні: роль Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що його країна має "унікальну позицію" щодо війни для України. За його словами, Ізраїль засуджує російську агресію, але не може ігнорувати власні національні інтереси.

Водночас у лютому 2023 року після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Коен повідомив, що Ізраїль підтримає українську формулу миру в ООН.

Також того дня стало відомо, що Ізраїль надасть Україні 200 млн доларів. Гроші виділяють на розвиток медичної інфраструктури.

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