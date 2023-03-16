Ізраїльський посол зазначив, що в самому Ізраїлі ця система дуже ефективна, а для України її потрібно ще адаптувати.

У теперішній час українська та ізраїльська сторони ведуть діалог про адаптацію в Україні системи раннього оповіщення про повітряну тривогу.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхель Бродський в інтерв'ю Radio NV. "Ізраїль обіцяв надати Україні систему раннього оповіщення. Ізраїль виконає обіцянку. В даний час йдуть переговори про те, як систему адаптувати для потреб України", - сказав посол.

Він зазначив, що в його країні система працює добре, але загрози в Ізраїлі та Україні дуже відрізняються.

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"Україна стикається з іншими ракетами, територія України набагато більша, ніж територія Ізраїлю. Тому систему потрібно адаптувати до реалій України", – пояснив Бродський.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Ізраїль засудив напад РФ на Україну, проте відмовився передати будь-яке озброєне для ЗСУ.

16 лютого в Україну прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який пообіцяв надати систему попередження про загрози з повітря.

27 лютого ЗМІ повідомили, що ізраїльська система оповіщення може запрацювати в Україні через чотири місяці.

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