У теперішній час українська та ізраїльська сторони ведуть діалог про адаптацію в Україні системи раннього оповіщення про повітряну тривогу.
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхель Бродський в інтерв'ю Radio NV. "Ізраїль обіцяв надати Україні систему раннього оповіщення. Ізраїль виконає обіцянку. В даний час йдуть переговори про те, як систему адаптувати для потреб України", - сказав посол.
Він зазначив, що в його країні система працює добре, але загрози в Ізраїлі та Україні дуже відрізняються.
"Україна стикається з іншими ракетами, територія України набагато більша, ніж територія Ізраїлю. Тому систему потрібно адаптувати до реалій України", – пояснив Бродський.
Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні
Ізраїль засудив напад РФ на Україну, проте відмовився передати будь-яке озброєне для ЗСУ.
16 лютого в Україну прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який пообіцяв надати систему попередження про загрози з повітря.
27 лютого ЗМІ повідомили, що ізраїльська система оповіщення може запрацювати в Україні через чотири місяці.