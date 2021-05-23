Це зробили самі працівники закладу.

Працівники Уіпснейдського зоопарку зоологічного товариства Лондона вбили двох бурих ведмедиць.

Як повідомили у зоопарк, причиною стало те, що тварини втекли зі свого вольєра. Загалом у вольєрі тримали трьох ведмедів. Однак 21 травня сталася НП, через яку двоє опинилися за межами своєї території.

"Сьогодні вранці через сильний вітер дерево впало так, що утворило "міст" між парканом вольєра для бурих ведмедів і парканом сусіднього вольєра для кабанів. Це дозволило двом нашим самкам бурих ведмедів перебратися в загін для кабанів, де вони напали на кабана-самця", - розповіли в зоопарку.

Один із доглядачів помітив це і, як стверджується, далі співробітники діяли згідно з протоколом на випадок надзвичайних ситуацій.

"Оскільки бурі ведмеді - сильні та небезпечні хижаки, наше першочергове завдання - безпека. Ми повинні швидко ухвалювати рішення, засновані на нашому досвіді та знаннях, щоб захистити наших людей, гостей та інших наших тварин", - йдеться в повідомленні.

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"Деякі з вас можуть запитати, чому ми не використали транквілізатор для заспокоєння ведмедів. Кажучи кількома словами, це просто не спрацювало б. Попри те, як це часто виглядає по телевізору, щоб транквілізатор подіяв, потрібно щонайменше 20 хвилин, упродовж яких тварини через адреналін можуть стати непередбачуваними та агресивними. Це ризик, на який ми не могли піти. Довелося негайно втрутитися, щоб ведмеді не вибралися з вольєра кабанів з низьким парканом", - пояснили представники зоопарку.

Третій бурий ведмідь не покидав вольєр.

У зоопарку обіцяють провести повне розслідування інциденту, а співробітники сумують через подію.

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Переклад: Катерина Комолова