Німеччина більше не може бути залежною у таких питаннях від "нейтралітету" інших країн.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликає переглянути ланцюги поставок озброєння.

Як пише Die Zeit, це пов’язано із вето Швейцарії на постачання в Україну зенітних боєприпасів для німецького Gepard.

Штрак-Ціммерманн наголосила, що Німеччина більше не може бути залежною у таких питаннях.

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"Звичайно, ми маємо, навіть якщо це важко, прийняти, якщо Швейцарія через свій статус нейтралітету не хоче передавати боєприпаси, які використовуються в кризових зонах", – зазначила вона.

Водночас вона закликала задуматись над тим, що станеться, якщо Німеччина чи одна з країн НАТО зазнає нападу, а боєприпаси, виготовлені у Швейцарії, не будуть доставлені через цей "нейтралітет".

"З точки зору політики безпеки світ змінився з 24 лютого, і Німеччина повинна негайно перевірити відповідні маршрути доставки … і змінити або скоригувати їх, якщо це необхідно", – закликала Штрак-Ціммерманн.

Швейцарське вето на постачання боєприпасів

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт звернулася до уряду Швейцарії з проханням надати дозвіл на поставку 12400 снарядів швейцарського виробництва для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією. Та Швейцарія відхилила запит Німеччини.

Це сталося не вперше, аналогічна ситуація мала місце у квітні. Швейцарія наголошує, що не може погодитися на передачу військового обладнання швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті.

Швейцарія наголошувала, що не змінюватиме позицію щодо реекспорту своїх боєприпасів, техніки чи зброї.

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