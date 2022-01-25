Казахстан, Киргизстан і Узбекистан залишилися без електрики.

Сьогодні відбулися масштабні відключення електроенергії в Казахстані, Киргизстані та Узбекистані.

За наявною інформацією, це сталося через аварію в Казахстані, інформує Telegram-канал Протести у світі.

Повідомляється, що збій електрики стався по всьому енергокільцю в Центральній Азії. У Казахстані відключилися високовольтні ЛЕП, що зв'язують Алмати з північною і південною частинами енергосистеми.

У столиці Узбекистану зупинені аеропорт і метро, відключені світлофори, жителів просять не залишати будинки. Повідомляється також про надзвичайну ситуацію на гірськолижних курортах Узбекистану, де туристи застрягли на канатній дорозі.

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У столиці Киргизстану аеропорт працює не в повному режимі, відключені насосні станції, що подають воду в будинки. У місті немає опалення.

Через відключення електрики в метро Ташкента застрягли люди: зараз їх евакуюють. Аеропорт Ташкента тимчасово не приймає літаки. У місті відключилися світлофори, рух на дорогах регулюють співробітники ДПС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Лівані настав повний блекаут, країна залишилася без електрики. Це сталося через брак дизельного палива, всі запаси якого були вичерпані.