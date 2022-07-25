Послуга весь цей час діяла за замовчування.

В Чехії 25 липня закінчилося право українських біженців на медичну страховку, яку сплачувала держава за замовчуванням.

Про це пише Radio Prague International.

Зазначається, що тепер біженці віком від 18 до 65 років зобов'язані повідомити, хто оплачуватиме медстрахування після 25 липня.

Інформацію треба передати до страхової компанії, у якій були зареєстровані, на спеціальному веб-сайті протягом восьми днів після закінчення строку попередньої оплати полісу.

Зміни торкнуться майже 215 тисяч українських біженців. Вони застраховані у найбільшій компанії країни - Загальній медичній страховій компанії (VZP).

Спочатку планувалося, що держава автоматично оплачуватиме медстрахування за біженців протягом одного року, але парламент скоротив цей термін до 150 днів.

Нагадаємо, в ООН заявили, що дві треті українських біженців поки не планують повертатися додому.

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