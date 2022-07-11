Вся річ у тому, що уряд зіткнувся з нестачею відповідного житла для українців.

Шотландія призупиняє програму допомоги українським біженцям. Йдеться про програму "суперспонсорства", в рамках якої українці отримують безкоштовне житло.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, уряд Шотландії вирішив призупинити свою програму спонсорства для українських біженців на три місяці. Вся річ у тому, що в країні зіткнулися з нестачею відповідного житла. Призупинення програми, вважають в уряді, гарантуватиме, що вже переміщені особи, як і ті, хто прибуде до Шотландії в найближчі місяці, точно опиняться в безпеці і отримають підтримку в повному обсязі.

За даними, вже 4 тисячі 666 з 7 тисяч українців, які вже прибули до Шотландії, отримали житло це за "схемою суперспонсорства" , яка була запущена 18 березня. У Шотландії очікують, що в найближчі місяці країна прийме ще 18 тисяч осіб.

Якщо ж українських біженців буде ще більше, то місцевій владі, можливо, доведеться екстрено розміщувати їх в умовах, які не відповідають "теплому шотландському прийому", вважають в уряді.

Саме тому Шотландія закликала Великобританію скасувати візові вимоги і допомогти українцям. Передбачається, що в середу може з'явитися схема, завдяки якій люди, які звертаються за британською візою, зможуть вибирати в якості "спонсора" свого перебування шотландську сторону. І тільки після того, як в МВС Великобританії схвалять таку заявку, біженці зможуть відправитися в Шотландію.

"Станом на 5 липня урядові дані показують, що кількість заяв на отримання візи, в яких Шотландія вказана в якості спонсора, зросла на 21% в порівнянні з попереднім тижнем, кількість виданих віз зросла на 27%, а число прибувають за схемою спонсора зросла на 20%", - повідомляє The Guardian.

В уряді Шотландії припускають, що кількість біженців зростатиме, а тому знадобиться більше житла для їх розміщення. Селити людей планують вже в готелях і студентських містах, а в липні їх почнуть розміщувати на борту пасажирського судна.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в ЄС частково скасовують безкоштовний проїзд для українців.

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