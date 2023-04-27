Згідно з Кримінальним кодексом Чехії, заперечення, сумнів, схвалення та виправдання геноциду караються позбавленням волі від 6 місяців до трьох років.

У Чехії прокуратура висунула звинувачення вчительці початкових класів із Праги, яка скоїла злочин, коли під час уроків виправдовувала перед учнями військову агресію Росії проти України.

Про це пише видання ČTK із посиланням на речника міської прокуратури в Празі Алеша Чимбала. Згідно з Кримінальним кодексом Чехії, заперечення, сумнів, схвалення та виправдання геноциду караються позбавленням волі від 6 місяців до трьох років.

"Під час уроку чеської мови вона доносила учням восьмого класу своє тлумачення поточної ситуації в Україні, а точніше, в рамках свого тлумачення, призначеного для учнів, вона ставила під сумнів і заперечувала або намагалася виправдати воєнні злочини, вчинені Російською Федерацією", - зазначив Чимбала.

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За його словами, на підставі поданих доказів по суті справи слідчі дійшли висновку, що вчитель не робила лише загальних виразів підтримки, а активно виправдовувала військову агресію як виправданий спосіб вирішення ситуації.

Раніше повідомлялося, що вчителька початкової школи на уроці заявила, що в Києві нічого не відбувається. Коли восьмикласники заперечили, що бачили палаюче місто в новинах чеського телебачення, вона сказала їм, що суспільне телебачення було упередженим. Потім вона пояснювала в ЗМІ, що під час обговорення з дітьми вона зрозуміла, що вони мають лише фрагментарну інформацію, і нібито хотіла, щоб вони дізналися більше. Учні зробили запис уроку, за що викладач вимагала покарати автора. Після інциденту вона була відрахована зі школи.

Росіяни в Європі підтримують російську агресію

Як повідомляв УНІАН, у німецькому місті Кельн суд розгляне справу щодо громадянки Росії Єлени Колбаснікової. Скандально відому росіянку звинувачують у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії проти України.

Тим часом у Естонії суд засудив росіянку Ольгу Федорову, яка перевела 40 євро на підтримку російської армії та її військового вторгнення в Україну.

А раніше у Швеції росіянка недалеко від посольства РФ у Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

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