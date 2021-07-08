У проекті взяли участь 30 найталановитіших скульпторів світу.

У Данії звели найвищий у світі піщаний замок – це піраміда заввишки 21 метр.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Для будівництва використали майже 5 тисяч т піску і ще забезпечили тонкий шар спеціального клею, щоби конструкція трималася й узимку.

У проекті взяли участь 30 найталановитіших скульпторів світу під керівництвом нідерландського майстра Вілфреда Стіджера, стіни "замку" вони прикрасили баштами та візерунками.

"Родзинкою" стала велика модель коронавірусу, яку помістили на верх, її доповнила скульптура чоловіка зі шприцом.

Представник книги Гіннеса підтвердив рекорд піраміди, вимірявши її висоту.

Сам же район вдало доповнює новостворений "замок" – привабливим пляжем, дивовижною рибою та старим маяком поблизу. Місце віддавна облюбували серфінгісти.

Щорічний фестиваль піщаних скульптур у Данії стартує щоліта.

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Автор: Яна Ставська