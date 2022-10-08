Путін хоче мати нову велику угоду із західними країнами, яка б частково стосувалась і України.

Президент Росії Володимир Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду", і саме цим можна пояснити зокрема бажання Кремля йти на переговори.

Про це заявив радник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калін у інтерв’ю CNN.

"Як ми вважаємо, Путін хоче мати нову велику угоду із Заходом. Вона частково стосується й України, безсумнівно. Але більш глобальне питання – це нова угода між Росією та західним світом", – висловив думку Калин.

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На думку радника Ердогана, укладені наприкінці "холодної війни" домовленості між РФ і Заходом в уявленні Путіна не відображають нинішню російську реальність.

Коментуючи рішення України не вести переговорів із Росією, поки її президентом буде Путін, Калин сказав, що вважає ймовірним відновлення переговорного процесу в певний момент у майбутньому. При цьому він зауважив, що , схоже, війна РФ проти України "триватиме деякий час".

"Питання в тому, коли саме ми до цього повернемося і скільки шкоди буде до того часу завдано?" – зазначив він.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки президентом Російської Федерації є Володимир Путін. Таке рішення президент України ухвалив після спроби анексії Росією чотирьох частково окупованих українських областей.

Коментуючи це рішення Зеленського Калин зазначив, що припинення переговорів було очікуваним, додавши, що він нещодавно обговорював це питання з радником США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Зусилля Ердогана по завершенню війни в Україні

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган вже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах з метою завершення війни.

Він регулярно проводить телефонні розмови з Путіним з цього питання. Попередня телефонна розмова Ердогана і Путіна відбулася 7 жовтня і стосувалася насамперед повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час діалогу Ердоган спробував переконати Путіна, що закінчення війни в інтересах усіх сторін.

Ердоган після масштабного обміну полоненими між Україною і РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

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