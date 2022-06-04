Для Фінляндії та Швеції неправильно витрачати час НАТО в ці критичні моменти, вважає радник турецького лідера.

Вимоги Туреччина щодо членства Фінляндії та Швеції в НАТО залишаються незмінними.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Радник президента Туреччини Фахреттін Алтун вважає, що Фінляндії та Швеції нема про що домовлятися з НАТО.

"Вимоги Туреччини про членство Фінляндії та Швеції в НАТО залишаються незмінними, і вести переговори нема про що. Для Фінляндії та Швеції неправильно витрачати час НАТО в ці критичні моменти", - заявив Алтун.

Ще один радник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін раніше заявив, що саміт НАТО в Мадриді в кінці червня "не є крайнім терміном для прийняття рішень Туреччиною".

Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: що варто знати

Як писав УНІАН, 18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Того ж дня посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку.

Однак Туреччина заблокувала процес. Анкара звинувачує Фінляндію і Швецію в підтримці курдських терористів і висуває ряд вимог.

Зокрема, Туреччина закликала до скасування ембарго на постачання зброї і до екстрадиції зі Швеції і Фінляндії лідерів деяких курдських організацій і противників режиму.

Анкара зазначила, що її вимоги є розумними, і вона очікує, що Швеція та Фінляндія погодяться з ними.

Станом на 1 червня Туреччина ще не отримала жодних конкретних пропозицій щодо подолання своїх занепокоєнь з приводу заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, проти яких виступає Анкара, заявляв Ердоган.

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