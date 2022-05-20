Ердоган вже поговорив з цього приводу з прем'єр-міністром Нідерландів.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився обговорити з Фінляндією її заявку на вступ до НАТО. Переговори пройдуть завтра, 21 травня.

Як передає Sky News, відповідну заяву голова держави зробив під час виступу перед журналістами.

Ердоган повідомив, що вже поговорив про розширення НАТО з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Завтра президент Туреччини також побесідує з Великобританією. Однак поки невідомо, чи будуть переговори проходити на рівні лідерів держав.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія І Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Того ж дня посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина своєю опозицією заблокувала процес. За даними The New York Times, Анкара звинувачує Фінляндію і Швецію в підтримці курдських терористів.

Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо

У середині травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган несподівано заявив, що його країна не може підтримати розширення НАТО, тому що Фінляндія і Швеція виступають "домом для багатьох терористичних організацій".

Після цього США почали з'ясовувати позицію Анкари щодо вступу скандинавських країн до Альянсу. А генсек НАТО повідомив, що Туреччина не блокуватиме заявки Фінляндії та Швеції.

Тим часом голова провідної фракції Європарламенту — Європейської народної партії — Манфред Вебер попередив про потенційну ізоляцію Туреччини в НАТО, якщо вона заблокує прийом Фінляндії та Швеції.

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