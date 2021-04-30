Скасування карантинних обмежень в країні заплановане в чотири етапи.

Президент Франції Еммануель Макрон починає з 3 травня поступово скасовувати карантин в країні і має намір повністю зняти всі обмеження до кінця червня, за умови, що це дозволить епідеміологічна ситуація.

Читайте такожУ Франції втретє запровадили локдаунПлан повернення Франції до нормального життя президент представив в інтерв'ю регіональній пресі, повідомляє Le Figaro. Зокрема, вихід країни з карантину буде здійснюватися в чотири етапи: 3 і 19 травня, потім 9 і 30 червня.

3 травня будуть зняті обмеження на переміщення громадян. Більше не потрібно буде отримувати одноденні дозволи на пересування. В інший регіон можна буде їздити вільно. Очне навчання старшокласників і студентів відновиться з дотриманням санітарних норм.

19 травня початок комендантської години буде перенесено з 19:00 на 21:00. Відновлять роботу магазини, музеї, театри і кінотеатри, а також тераси кафе, але з обмеженнями на одночасну кількість відвідувачів за столиками. Людям знову можна буде займатися спортом на вулиці і в приміщеннях.

9 червня комендантську годину скоротять на дві години. Вона буде починатися о 23:00. У кафе і ресторанах, за столиками в приміщеннях зможуть перебувати до шести осіб. Вакцинованих або людей з негативними ПЛР-тестами пускатимуть на стадіони, ярмарки та фестивалі. Для цього буде потрібно спеціальний документ. З цього дня до Франції можуть почати пускати іноземних туристів, проте їх прийом буде обмежений наявністю "санітарного паспорта": вакцинації та імунітету, передає kommersant.

30 червня у Франції комендантську годину планують повністю скасувати. Розважальні та інші заклади зможуть функціонувати без обмежень. Вимога мати імунні сертифікати залишиться в силі. Однак на питання журналістів, чи вийде Франція в 2021 році з санітарної кризи, викликаної COVID-19, президент чесно відповів: «Не знаю».

Тим часом, на південному заході Франції, в регіоні Нова Аквітанія виявили випадок зараження індійським штамом коронавірусу COVID-19. Заразився чоловік, який недавно повернувся з Індії. Це перший зафіксований випадок нової мутації вірусу в країні.

"Інфікований знову здавав тест, оскільки йому знову потрібно було їхати за кордон. Саме тоді, обладнання, призначене для пошуку штамів, ідентифікувало, що це був індійський варіант»,— сказав журналістам глава МОЗ регіону Бенуа Еллебуд.

Також ще один можливий випадок зараження індійським штамом виявлено в Бордо. Інфікований також недавно повернувся з Індії. Зараз у місцевій лабораторії проводяться необхідні аналізи. Результати будуть відомі в найближчі дні.

Коронавірус у Франції

Франція займає четверте місце в світі за кількістю випадків зараження COVID-19 - більше 5,6 млн. Померли в країні майже 105 тис. тих, що заразилися.

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Автор: Ірина Погоріла