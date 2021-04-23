Поліція розслідує подію як можливий терористичний акт.

В місті Рамбує, неподалік Парижа, 36-річний виходець з Тунісу напав з ножем на жінку-копа у поліцейському відділку.

Про це пише BBC.

Чоловік кинувся на жінку, коли та поверталася з обідньої перерви.

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Свідки заявили, що за лічені хвилини до події зловмисник прогулювався біля відділення, вдаючи, що розмовляє телефоном, і скористався можливістю зайти, коли коп проходила через двері безпеки.

Колеги поліцейської одразу відкрили вогонь. Один з неозброєних адміністративних працівників отримав поранення в шию.

Постраждала померла від отриманих травм. За попередньою інформацією, нападником виявився 36-річний виходець з Тунісу, який приїхав до Франції кілька років тому.

Поліція розслідує подію як можливий терористичний акт.

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Автор: Яна Ставська