Понад 5 з 12 млн українців виїхали за кордон.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через війну понад 12 млн українців були змушені залишити свої будинки.

Про це він заявив під час виступу на відкритті форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій.

Президент нагадав, що сьогодні відзначається Міжнародний день біженців.

"На жаль, віднедавна цей день особливо болючий для нас усіх, для мільйонів українців. Якщо точніше, для понад 12 млн наших громадян. Уявіть собі! Тих, хто ще на початку цього року мав свій будинок, повну безпеку, власні плани на майбутнє. І все це було зруйновано російським вторгненням", - зазначив він.

За словами Зеленського, понад 12 млн українців були змушені покинути свої будинки, а понад 5 з них виїхали за кордон.

"Ми повинні зробити все, щоб українські переселенці повернулися додому. Скільки б їх не було і де б вони не шукали захисту, ми повинні забезпечити для них і реальну можливість, і внутрішню зацікавленість повернутися в Україну. Ми можемо створити історичний прецедент. Раніше, коли агресор йшов війною проти іншої держави, він розраховував, що війна зламає його жертву. І зараз ми довели, що Україну не зламати", - підкреслив він.

Водночас, глава держави звернув увагу на те, що через російську війну проти України Європа переживає найбільшу міграційну кризу за десятки років.

"Росія свідомо створила такі умови. Маріуполь - майже півмільйона жителів. Різні міста. Сєвєродонецьк - 100 тис.жителів. Волноваха - 22 тис. жителів. Так було. Але Росія зруйнувала там все. Артилерія, авіація, ракети – вони не перебирали засобами. Я можу назвати ще сотні міст, які вже зруйновані. І можу назвати ще десятки міст, яким російські удари досі загрожують", - сказав він.

Президент підкреслив, що ця міграційна криза в Європі, викликана російською війною, повинна стати останньою такою кризою, щоб будь-якому іншому агресору навіть в голову не прийшло, що за допомогою війни вдасться зруйнувати життя будь-якої європейської країни.

"Зброя для України, фінансова підтримка, майбутнє відновлення нашої держави - три елементи, які повинні спрацювати на повну. Але це ще не все, що ми повинні зробити. Російська війна проти нас спровокувала глобальну продовольчу кризу. Якщо її не зупинити негайно, наші 12 млн вимушених переселенців будуть просто краплею в морі можливих нових міграційних потоків", - вважає Зеленський.

За його словами, Україна може постачати стільки продовольства на світовий ринок, щоб забезпечувати критичні потреби десятків країн Африки, Азії, Латинської Америки.

Однак без українського експорту утворюється дефіцит, за яким може початися хаос: політичний, економічний і міграційний.

"І тільки цього року ми можемо зробити все, щоб в наступний Міжнародний день біженців нам не довелося обговорювати, як бути з десятками мільйонів переселенців і в Європі, і в регіонах, що межують з Європою", - підсумував Зеленський.

Допомога переселенцям:

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювала програма для вимушених переселенців: по 2 тис.грн від уряду надавалися кожному дорослому і по 3 тис. грн - на кожну дитину.

24 травня в Мінсоцполітики прокоментували затримку допомоги переселенець.

29 травня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні скасують виплати для деяких переселенців.

Вас також можуть зацікавити новини: