Прем'єр країни очікує, що РФ може піти в "беззаконня і ескалацію".

Франція готова і хоче зробити ціну війни нестерпною для Росії.

Таку заяву зробила прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн під час виступу перед нижньою палатою парламенту, пише CNN.

Росія, ймовірно, піде далі в "беззаконня і ескалацію", проте Франція не ослабне ні перед обличчям російського агресора, ні для захисту французів, сказала вона.

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"Війна в Україні триватиме, але ми готові, опір українського народу нас зобов'язує, ми будемо на висоті", - заявила Борн.

За словами прем'єр-міністра, Франція надала понад 195 мільйонів доларів в якості допомоги Україні і передала 2500 тонн матеріалів.

Також Борн додала, що санкції проти Росії працюють, так як російська економіка "задихається".

"Мета Франції в конфлікті - демілітаризація, і країна налаштована на те, щоб злочини, скоєні Росією, були задокументовані, віддані суду і покарані", - підкреслила вона.

Позиція Франції у війні проти України

Як відомо, влада Франції засудила вторгнення Російської Федерації на територію України.

У травні президент Володимир Зеленський розповів італійським журналістам, що Еммануель Макрон пропонував йому піти на поступки щодо суверенітету України.

Крім того, президент Франції часто дзонить Путіну з початку повномасштабної війни в Україні. Після хвилі критики в його бік, він заявив, що готовий продовжувати розмовляти з Путіним, "поки про це просить Володимир Зеленський і поки його країна може допомогти в просуванні мирних переговорів".

16 червня Макрон разом з канцлером ФРН Олафом Шольцем і прем'єром Італії Маріо Драгі відвідали Київ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Франція передавала Україні самохідні артустановки типу Caesar та протитанкові ракетні комплекси Milan. Також вони передали мобільну лабораторію ДНК.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Франція хоче передати Україні двадцять бронеавтомобіль Bastion.

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