Презентація мала відбутися 29 жовтня.

У Гданську скасували презентацію книжки російського ультранаціоналіста і пропагандиста Олександра Дугіна, яка мала відбутися у Гданському університеті.

Як повідомляє "Польське радіо", презентація книги Дугіна мала відбутися в Гданському університеті в суботу, 29 жовтня. Завадити презентації вдалося завдяки масовій реакції у соцмережах.

"Завдяки вашим повідомленням ми змогли втрутитися, щоб запобігти цій події. Ми не знали, з якою метою було орендовано приміщення в нашому закладі. Ми обурені тим, про що була ця зустріч. Це урок, щоб ми краще перевіряли наших орендаторів у майбутньому. Ми дуже шкодуємо через цю ситуацію", - йдеться у повідомленні університету.

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Хто такий Олександр Дугін

Олександр Дугін — філософ, політолог та консервативний публіцист. Він є одним з ідеологів концепцій "руського міру" та новоєвразійства, які передбачають домінування РФ над сусідніми країнами, протистояння США та НАТО.

Західні ЗМІ називають його одним із головних ідеологів сучасної Росії. До нього нібито прислухається Володимир Путін, багато силовиків та кремлівських чиновників.

З 2014 року він внесений до списку санкцій ЄС, а з 2015 року потрапив під персональні обмеження США та Канади через причетність до військової агресії проти України.

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