Люди опинилися у воді.

Поблизу острова Мілос в Греції затонуло туристичне судно. На борту перебувало 17 осіб.

Про це пише avgi.gr.

Яхта під британським прапором затонула в 17 милях на північний захід від острова Мілос.

У воді опинилися 17 пасажирів, включаючи трьох неповнолітніх. За словами представника Міністерства судноплавства, вони самі відправили сигнал лиха і заявили, що всі живі.

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Також на місце прибули рибальські човни, чотири кораблі Військово-Морських сил Греції і два вертольоти.

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Автор: Людмила Жерновська