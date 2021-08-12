Влада розгорнула рятувальну операцію / фото REUTERS
Поблизу острова Мілос в Греції затонуло туристичне судно. На борту перебувало 17 осіб.
Про це пише avgi.gr.
Яхта під британським прапором затонула в 17 милях на північний захід від острова Мілос.
У воді опинилися 17 пасажирів, включаючи трьох неповнолітніх. За словами представника Міністерства судноплавства, вони самі відправили сигнал лиха і заявили, що всі живі.
Читайте такожПеревозили в таксі: в Єгипті кобра вбила п'ятьох людейУ рятувальній операції задіяні Sea Jet 2, вантажне судно і катер.
Також на місце прибули рибальські човни, чотири кораблі Військово-Морських сил Греції і два вертольоти.