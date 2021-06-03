Аварія контейнеровоза загрожує екологічною катастрофою, а також уже вдарила по місцевому рибальському промислу.

Вантажне судно MV X-Press Pearl, що перевозило тонни хімікатів, затонуло біля західного узбережжя Шрі-Ланки.

Про це заявили державні військово-морські сили в середу, 3 червня, передає Reuters.

В результаті величезна кількість пластику забруднила місцеві води, а подію вже охрестили однією з найстрашніших морських катастроф в історії країни.

Сьогодні уряд призупинив вилов риби на 80-кілометровій ділянці берегової лінії острова, що торкнулося 5 600 рибальських човнів.

"Це судно завдало смертельного удару нашим життям. Ми не можемо виходити в море, а отже, не можемо заробляти на життя", - розповів глава регіонального рибальського союзу Джошуа Ентоні.

Сотні військовослужбовців відправлені для очищення постраждалих пляжів.

Пожежа на контейнеровозі біля Шрі-Ланки

Судно, зареєстроване в Сінгапурі, 15 травня покинуло порт в Індії і йшло в Сінгапур через Коломбо.

Корабель перевозив 1 486 контейнерів, зокрема 25 тонн азотної кислоти разом з іншими хімікатами та косметичними засобами. Він стояв на якорі біля західного узбережжя Шрі-Ланки, коли 20 травня на борту стався вибух і почалася пожежа.

Палаючі контейнери з хімікатами впали у воду, а бригади аварійно-рятувальних служб два тижні намагалися загасити вогонь.

Судно почало тонути на початку середи, і рятувальна бригада спробувала відбуксирувати його далі від берега, на глибину, проте за кілька годин припинила спроби, адже задня частина контейнеровоза вже досягла дна.

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Переклад: Катерина Комолова