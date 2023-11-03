Українське керівництво готується до різних сценаріїв.

Президент РФ Володимир Путін давно має проблеми зі здоров'ям. Відповідні дані підтверджувались з різних джерел, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Але, на жаль, та інформація, яка поширювалась останнім часом з російських анонімних джерел, не перевірена і орієнтована передусім на внутрішню російську аудиторію з певними цілями", - додав він.

За словами Юсова, чим більше успіхів здобуває Україна на полі бою, тим більша ймовірність, що Путіна усунуть до закінчення війни чи після остаточної поразки Росії.

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"Чим більш рішучою є підтримка України з боку вільного світу і протидія російській агресії, посилення санкційної політики - тим більше створюється передумов для власне конфлікту еліт у самій Росії. Це очевидні тези. Сценарії можуть бути різні і Україна до них готується", - зазначив представник ГУР.

Серед іншого розглядається й варіант, що усунення президента РФ не призведе до завершення війни, якщо це відбудеться поки тривають бойові дії. Це пов'язано з тим, що Росія давно хоче знищити Україну.

"Так було і за Петра I, і за Сталіна, і за інших російських диктаторів різних періодів. Розраховувати на те, що усунення чи загибель однієї людини вирішить усі наші проблеми, було б неправильно. Але те, що це створить певне вікно можливостей для України і для самої Російської Федерації щодо перезавантаження, реорганізації, реформування і відмови від цієї спадщини воєнних злочинів, "рашизму" - це факт. Як це вікно можливостей буде використано і нами, і самою Росією - це наразі відкрите питання", - підсумував Юсов.

Розмови про здоров'я та смерть Путіна

У мережі вже протягом багатьох років ширяться чутки, що Володимир Путін серйозно хворий, зокрема, раком. У Кремлі все це спростовують і наголошують, що Путін "здоровий".

Минулого року у ГУР повідомляли що президент РФ хворий і фізично, і морально. Цього літа ЗМІ писали, що самопочуття Путіна серйозно погіршилося.

А 23 жовтня знову ж у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Путіна була зупинка серця, але його реанімували. Пізніше політичний аналітик Валерій Соловей заявив, що президент РФ помер 26 жовтня о 20:40.

У разі смерті або повалення Путіна Кремль автоматично тимчасово очолить голова уряду Михайло Мішустін. Однак протягом двох тижнів влада має оголосили дострокові вибори.

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