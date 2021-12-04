Злочинці мітять машини в громадських місцях, щоб вночі знайти їх по GPS і непомітно зламати.

У Канаді викрадачі дорогих авто все частіше використовують Apple AirTag.

Про це написали кілька зарубіжних ЗМІ, в тому числі MacRumors і Tom's Guide, передає ixbt.com.

Про тривожну тенденцію повідомляє поліція регіону Йорк в офіційному оголошенні. Як з'ясували слідчі, зловмисники придумали новий метод для відстеження автомобілів, які можна вигідно продати. Вони знаходять цікаву модель в публічному місці, такому як парковка торгового центру, і ховають AirTag в непомітному місці, наприклад, всередині бампера або радіатора. Вночі машину знаходять за сигналом пристрою, вламуються всередину і підключають спеціальний електронний пристрій до порту для діагностики, щоб перепрограмувати настройки ключів і завести двигун.

"Саме ці пристрої для маркування з технологією GPS і Bluetooth вони встановлюють на різні автомобілі, які хочуть вкрасти. Використовуючи iPhone, вони завжди можуть визначити, де знаходиться автомобіль. Вони можуть почекати і запланувати крадіжку пізніше вночі, і вони завжди отримують інформацію про те, де в цю хвилину знаходиться цей автомобіль", - підкреслив детектив Джефф МакКерчер.

З вересня в передмісті Торонто сталося як мінімум п'ять подібних викрадень, але правоохоронці вважають, що в майбутньому цей спосіб буде використовуватися активніше.

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Найбільш популярними вважаються кросовери Lexus, Toyota і Honda, а також вантажівки Ford F-Series. Правоохоронці порадили на ніч ставити автомобілі в гаражі, блокувати рулі і порти, а також регулярно перевіряти їх на предмет невпізнаних AirTag за допомогою iPhone. Крім того, власники можуть залишати в салоні свої мітки, щоб шукати викрадений транспорт.

Зазначається, що поліція не згадала Apple безпосередньо, проте зображення і опис пристроїв прямо вказують на AirTag. Мітки починають видавати сигнали, якщо довго знаходяться далеко від прив'язаного до них смартфона, проте цього часу цілком вистачає для крадіжки.

Нагадаємо, навесні 2021 року Apple представила маленькі круглі мітки AirTags, які приєднуються до додатка Apple Find My і допомагають шукати загублені речі. Пристрій виготовлений з нержавіючої сталі, водонепроникного матеріалу; він оснащений вбудованим динаміком. AirTags допомагають шукати ключі, гаманці, ноутбуки і навіть автомобілі. Але навряд чи Apple могла подумати, що ці мітки будуть активно використовувати викрадачі автомобілів.

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Автор: Вікторія Гордієнко