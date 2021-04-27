Екіпаж обстежував популяцію білих ведмедів у регіоні.

Унаслідок падіння вертольоту неподалік затоки Резольют в районі Нунавут (Канада) загинули три людини.

Про це пише місцеве видання CBC.

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Екіпаж на AS350-B2 обстежував популяцію білих ведмедів у регіоні. Усі на борту загинули.

Уламки транспорту виявили приблизно у 22 кілометрах на південний захід від бухти Резольют – після невдалої спроби авіакомпанії вийти на зв’язок з вертольотом.

Імена загиблих поки не розголошують.

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Автор: Яна Ставська