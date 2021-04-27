У Канаді розбився цивільний вертоліт - екіпаж загинув / cbc.ca
Унаслідок падіння вертольоту неподалік затоки Резольют в районі Нунавут (Канада) загинули три людини.
Про це пише місцеве видання CBC.
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Екіпаж на AS350-B2 обстежував популяцію білих ведмедів у регіоні. Усі на борту загинули.
Уламки транспорту виявили приблизно у 22 кілометрах на південний захід від бухти Резольют – після невдалої спроби авіакомпанії вийти на зв’язок з вертольотом.
Імена загиблих поки не розголошують.
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