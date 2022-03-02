На ній розташоване російське посольство.

Депутат парламенту Канади Чарлі Ангус запропонував назвати вулицю, на якій розташоване російське посольство, на честь президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у Twitter.

"Ось проста пропозиція. Посольство Росії в Канаді знаходиться за адресою Шарлотт стріт в Оттаві. Чому б нам не перейменувати його на бульвар Зеленського? Тому що з цього моменту Володимир Зеленський змінив відносини Росії зі світом", - запропонував депутат.

Як відомо, в цей час Зеленський керує обороною України від російських військ, а також спілкується із зарубіжними колегами й дипломатами.

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