США закликали в умовах протестів проявляти стриманість.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявила, що влада США уважно стежить за протестами в Казахстані.

Штати закликають до стриманості й спокою, публікує слова Псакі "Голос Америки".

Прес-секретар Білого дому також назвала "абсолютно неправдивими" російські заяви про причетність Штатів до розпалювання заворушень у Казахстані.

Читайте такожУ найближчі години: Росія і Білорусь готові до відправки військ у КазахстанНагадаємо, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ.

Громадяни вимагають відставки президента Касима-Жомарта Токаєва і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників, затримані сотні осіб.

У зв'язку з акціями протесту президент прийняв відставку уряду.

Влада Казахстану вирішила запровадити надзвичайний стан на території всієї країни.

Токаєв попросив країни Організації Договору про колективну безпеку (Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь, Росія) ввести війська в його країну.

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