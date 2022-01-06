У найбільшому місті Казахстану перед мерією була інтенсивна стрілянина, дізналися журналісти.

Протести в Казахстані влада вирішила у відкриту жорстко придушувати – в найбільшому місті країни Алмати розпочалася антитерористична спецоперація для встановлення порядку, і вже стало відомо про те, що була стрілянина, і протестувальників нібито оточили військові.

Перед мерією Алмати на площі розпочалася інтенсивна перестрілка між військовими й озброєними людьми, пише Telegram-канал ТАСС, посилаючись на відомості кореспондента.

У месенджері також з'явилася інформація, що в Алмати влада стягує ще більше військ, і трасою їхали колони військової техніки.

Читайте такожУ найближчі години: Росія і Білорусь готові відправити війська у КазахстанЗа непідтвердженими відомостями, в центрі міста військові на бронемашинах і БТР взяли демонстрантів в кільце, повідомляє канал SHOT.

"На площі Республіки знаходиться близько 50 одиниць техніки – в тому числі вантажівки з озброєними силовиками. На площі знаходяться близько 200 радикалів з вогнепальною зброєю. Були чутні постріли...", – наголошується на каналі.

Протести в Казахстані – що потрібно знати

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента Касима-Жомарта Токаєва і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників, затримані сотні осіб.

У зв'язку з акціями протесту президент прийняв відставку уряду. Глава держави вирішив, що тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра має перший заступник глави уряду – міністр фінансів Аліхан Смаїлов.

Влада Казахстану вирішили запровадити надзвичайний стан на території всієї країни.

Вас також можуть зацікавити новини: