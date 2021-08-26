Причини загоряння у приміщеннях складів встановлюються.

На півдні Жамбильської області Казахстану сталася серія вибухів на складі дислокованої в районі військової частини.

Про це повідомляє Reuters.

Унаслідок вибухів поранені щонайменше 32 людини.

Місцева влада евакуювала мешканців прилеглих населених пунктів.

Читайте такожБіля аеропорту в Кабулі пролунали вибухи: багато загиблихЗа словами заступника міністра оборони Казахстану, вибухи слідували за пожежею на військовому об’єкті, де зберігалися вибухонебезпечні речовини інженерського призначення.

Окремо органи управління дорожнім і залізничним рухом заявили, що перекривають дорогу і залізницю, котрі проходять через цей район.

32 людини госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, заявили в органах місцевого самоврядування. Рятувальникам ще доведеться ліквідовувати пожежу.

Причини загоряння у приміщеннях складів встановлюються.

На опублікованих очевидцями відео помітно, як налякані місцеві мешканці спостерігають за хмарою диму й пилу, що піднімається з місця під гуркіт боєприпасів, що розриваються.

Також свідки зняли, як збуджені військові утікають з військової бази, викрикуючи нецензурні слова. Деякі з солдатів допомагали цивільним покидати постраждалий район, буквально зупиняючи сполоханих водіїв на дорогах і закликаючи підбирати інших пасажирів.

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Автор: Яна Ставська