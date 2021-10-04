Міноборони Росії опублікувало кадри пуску "Циркону" підводним човном. Судячи з відео, стрілянина велася в темний час доби з надводного положення.

У Росії випробували гіперзвукову ракету "Циркон". Стрілянина була проведена по умовній морській цілі в Баренцевому морі. Випробування провели з атомного підводного човна.

"Військово-морський флот Росії вперше провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" з атомного підводного човна "Северодвінськ", - повідомили в Міністерстві оборони РФ в Facebook.

До кінця 2021 року заплановані в цілому два пуски "Циркону" з атомного підводного човна "Северодвінськ". У 2022 році випробування продовжаться.

Читайте такожУ Росії назвали потенційні цілі в США для удару ракетами "Циркон"

Міноборони Росії опублікувало кадри пуску "Циркону" підводним човном. Судячи з відео, стрілянина велася в темний час доби з надводного положення.

Зазначимо, що гіперзвукова протикорабельна крилата ракета "Циркон" розробляється "НВО машинобудування". Її точні технічні характеристики не розкриваються, але відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 Махів (понад 9,5 тисяч км/год). "Цирконом" планується оснащувати як надводні кораблі, так і підводні човни.

Ракета була прийнята до складу Військово-морського флоту Росії в 2014 році.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко