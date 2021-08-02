У Китаї загорілася Сіаньська вежа міжнародної торгівлі / фото flickr.com
У китайському місті Сіань спалахнула пожежа у вежі міжнародної торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eventful China.
На відео, яке зняли очевидці, видно, як стовп густого чорного диму підійматися над будівлею.
Xi'an International Trade Tower pic.twitter.com/y0denEFLQG— Eventful China 中国事多 (@Eventful_China) August 1, 2021
Відомостей про загиблих і постраждалих поки немає. Причини виникнення пожежі з'ясовують. Офіційного коментаря з боку протипожежної служби КНР поки не надходило.