Причини виникнення пожежі з'ясовують.

У китайському місті Сіань спалахнула пожежа у вежі міжнародної торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eventful China.

На відео, яке зняли очевидці, видно, як стовп густого чорного диму підійматися над будівлею.

Xi'an International Trade Tower pic.twitter.com/y0denEFLQG — Eventful China 中国事多 (@Eventful_China) August 1, 2021

Відомостей про загиблих і постраждалих поки немає. Причини виникнення пожежі з'ясовують. Офіційного коментаря з боку протипожежної служби КНР поки не надходило.

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Автор: Вікторія Гордієнко