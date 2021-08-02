У Китаї загорілася Сіаньська вежа міжнародної торгівлі / фото flickr.com

У китайському місті Сіань спалахнула пожежа у вежі міжнародної торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eventful China.

На відео, яке зняли очевидці, видно, як стовп густого чорного диму підійматися над будівлею. 

Відомостей про загиблих і постраждалих поки немає. Причини виникнення пожежі з'ясовують. Офіційного коментаря з боку протипожежної служби КНР поки не надходило.

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Автор: Вікторія Гордієнко