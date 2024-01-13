За словами Наталії Плаксієнко-Бутирської, у випадку спроби захоплення острова Пекін зіткнеться з великими складнощами.

В разі спроби захоплення Тайваню Китай зіткнеться з великими складнощами. Про це в ефірі Еспресо сказала експерт з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська.

Так, на запитання, чи легко буде Китаю перемогти Тайвань у разі збройної сутички, вона зазначила, що Китаю потрібно буде "дуже багато сил для того, щоб зайняти острів".

"З одного боку здається, що острів можна блокувати, а з другого - Тайвань також готується до цього варіанту, намагається посилити свої сили ППО, ракетні можливості, посилити навіть свої резерви - продуктів, зброї", - сказала Плаксієнко-Бутирська.

За її словами, Тайвань намагатиметься дочекатися моменту, коли США долучаться чи відправлять допомогу.

"Розрахунки, які я бачила, вони передбачають, що Китай має відправити дуже серйозні десантні сили, бо острів дуже горбистий, не має рівної місцевості. Тому потрібні великі десантні війська, велика підтримка з моря, повітря та велика ракетна підтримка - воно так здається, що ніби острів легко захопити, але пряме військове вторгнення передбачає великі втрати й дуже гарно сплановану компанію", - резюмувала експерт.

Останні новини з Тайваню

У Тайвані на виборах президента переміг прозахідний кандидат Лай Чінте. Він виступає за окрему ідентичність Тайваню та відкидає територіальні претензії Китаю. Чінте також пообіцяв зберегти мир у Тайванській протоці, що є джерелом військової напруженості для двох найбільших економік світу, пообіцявши йти пліч-о-пліч з іншими великими демократіями.

Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що поглинання його країною Тайваню "неминуче".

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