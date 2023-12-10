Відзначається, що повернення колишнього прем'єра дозволить консерваторам не програти вибори.

Положення прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака похитнулося. У Консервативній партії назріває бунт.

Видання Daily Mail пише, що серед консерваторів йдуть розмови про те, що повернення колишнього прем'єра Бориса Джонсона – єдиний спосіб врятувати партію від розгрому на виборах.

Соціологічні дослідження показали, що лейбористи можуть отримати вдвічі більше голосів на майбутніх виборах у 2025 році. Так, опитування дають лейбористам 41-45%, а консерваторам – 22-29%.

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"Через шість-вісім тижнів ми будемо мати в опитуваннях понад 15%, а торі почнуть опускатися нижче 20%. У цей момент від п'яти до десяти депутатів зрозуміють, що гра закінчена, і перейдуть до нас. Тоді гра буде закінчена. Це буде останній уряд на нашій пам'яті, де торі мають більшість. Ми їх знищимо", - цитує видання одного з представників популістської партії Reform UK Найджела Фаража.

На популярність популістів Фаража реагують партійні донори. Одна з компаній перерахувала цій партії відразу 100 тисяч фунтів. Варто відзначити, що ця ж компанія за 20 років перерахувала торі 640 тисяч фунтів стерлінгів.

Відзначається, що Джонсона досі не повернули на посаду лише через відсутність мандата. Заміна Сунака на іншого політика з Палати громад ситуацію "швидше погіршить, ніж поліпшить".

Джонсон може повернуться до парламенту, якщо хто-небудь поступиться йому місце. Після цього потрібно буде зібрати 53 підписи під листом про недовіру Сунаку. Інший варіант - призначення соратниці колишнього прем'єра Пріті Пател тимчасовим прем'єром.

Ставлення Джонсона до України - останні новини

Борис Джонсон під час свого прем'єрства став хорошим другом для України. Він один з перших політиків, які кинулися допомагати Києву після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після того, як він пішов зі своєї посади, не раз критикував політику нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, а також партнерів. За його словами, Британія повинна терміново надати більше зброї, якого потребує Київ.

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