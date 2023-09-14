Екс-прем'єр Великої Британії не розуміє, чому партнери зволікають із постачанням зброї для України.

Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон різко розкритикував уряд країни через його політику щодо України.

У колонці для журналу Spectator Джонсон пише, що Британія повинна терміново надати більше зброї, яку потребує Київ.

"Чого, в біса, ми чекаємо?", - запитав Джонсон, звертаючись до Заходу.

Колишній прем’єр-міністр закликав Велику Британію надати гаубиці, більше крилатих ракет Storm Shadow і допомогти безпілотними технологіями, "якщо ми можемо".

Джонсон наголосив, що рішення про надання більше озброєння України може бути "відносно тривіальною витратою за надзвичайну потенційну винагороду". Він закликав до "посиленої невідкладності щодо нашої програми військової допомоги".

За його словами, українці хочуть не теплих слів, а "зброї, щоб довести справу до кінця, і тому я просто не розумію, чому ми зволікаємо".

"Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо подивитися цим людям в очі і пояснити затримку? Протягом усієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те саме сьогодні", - пише Джонсон.

Політик звернувся не лише до Великої Британії, але й до США та інших західних країн.

"Якщо Путін переможе - і все, що йому потрібно зробити, щоб заявити про перемогу, - це втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив з 24 лютого 2022 року, - жахлива звістка облетить світ: що це був момент, коли демократії пообіцяли протистояти автократіям, а ми провалили це. Історія України буде про українське військо з левовим серцем, яке зрадив Захід", - написав він.

Як Британія допомагає Україні

Жодна західна країна не відправила в Україну свої війська, але США надали військову допомогу на понад 43 мільярди доларів. Велика Британія є другим за величиною донором, наразі виділивши 5,7 мільярда доларівс, у тому числі 2,8 мільярда доларів у 2022 році та зобов’язавшись відповідати цьому фінансуванню у 2023 році. Вона також бере участь у програмі навчання 30 тисяч українських військових до кінця року.

Британія надає високоточні ударні ракети великої дальності та нещодавно взяла на себе зобов’язання навчати українських пілотів швидкісних реактивних літаків, але заявила, що бойові винищувачі на даний момент постачати не будуть.

Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив під час свого призначення, що він з нетерпінням чекає "продовження підтримки Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна".

"Під керівництвом цього прем’єр-міністра йдеться про Ріші Сунака - УНІАН) Велика Британія першою відправила в Україну ракети великої дальності та провела міжнародну конференцію, яка зібрала понад 60 мільярдів доларів на відновлення та реконструкцію України. Ми також посилили нашу підтримку, надіславши основні бойові танки", - прокоментував речник британського уряду.

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