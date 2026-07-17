Латвія посилює заходи безпеки на величезному газосховищі та греблі через Росію

Прем'єр-міністр країни звернувся до НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону та збільшити чисельність союзних військ на суші.

Латвія посилила заходи безпеки навколо гідроелектростанції, розташованої вище за течією від столиці Риги, та на величезному підземному газосховищі у зв’язку з розвідувальними даними, що вказують на загрозу з боку Росії. Про це Reuters повідомив прем’єр-міністр Андріс Кулбергс.

Відповідаючи на запитання про те, де було посилено заходи безпеки у відповідь на загрозу, Кулбергс сказав: "Звичайно, це стосується газосховищ, нашого енергетичного сектору та компаній, і, безперечно, гідроелектростанції".

Він заявив, що розмовляв із генсеком НАТО Марком Рютте і попросив альянс посилити протиповітряну оборону та збільшити чисельність союзних військ на суші.

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Прем’єр-міністр також закликав до якнайшвидшої інтеграції в систему оборони НАТО системи протидії безпілотникам, що розробляється в Латвії за сприяння України.

За його словами, оскільки Росія зазнає невдач у війні з Україною, а її керівництво прагне "швидкої перемоги", тому потенційна гібридна загроза стала більшою, ніж раніше", додавши:

"Можливе все".

Кулбергс розкритикував такі країни ЄС, як Болгарія, які блокують 21-й пакет санкцій проти Росії, що може запровадити обмеження щодо 250 фізичних та юридичних осіб і посилити обмеження на російський скраплений природний газ.

За його словами, вето на окремі пункти пакету тягне за собою відповідальність за загибель українських солдатів і мирних жителів.

"Бездіяльність щодо "тіньового флоту" Москви та її продажів СПГ підживлює російську військову машину. А деякі (європейські) країни на цьому заробляють великі гроші. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете встановити мир? Не можна отримати і те, і інше", - сказав він.

Загроза для європейських країн з боку РФ

Нещодавно лідери Латвії, Литви та Польщі попередили, що західні розвідувальні агентства вважають, що Росія планує провокації та напади на інфраструктуру в регіоні.

У Нарві триває підготовка до будівництва тимчасового військового містечка, де у 2027 році планується розмістити підрозділ Сил оборони чисельністю до 150 осіб.

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