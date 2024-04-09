На думку авторів законопроекту, громадяни РФ та Білорусі можуть бути завербовані на батьківщині і виконувати в Литві завдання розвідки.

У парламенті Литви пропонують анулювати посвідки на проживання білорусам і росіянам за часті поїздки на батьківщину. Про це інформує The Moscow Times із посиланням на відповідний законопроект, внесений до Сейму країни.

Згідно з документом, Литва анулюватиме посвідку на проживання білорусам і росіянам, якщо ті їздитимуть на батьківщину більше одного разу на місяць.

"Було б доцільно скасувати дозвіл, виданий громадянам Білорусі на тимчасове проживання в Литві, якщо вони їздять у Білорусь більше одного разу на місяць протягом останніх 12 місяців", - йдеться в законопроекті.

Зазначається, що подібні санкції стосуються і росіян. На думку авторів документу, громадяни Росії та Білорусі можуть бути завербовані на батьківщині і виконувати в Литві завдання розвідки. Крім того, посвідку на проживання пропонують анулювати, якщо росіяни та білоруси публічно схвалили військову агресію проти України або систематично поширюють неправдиву інформацію, яка "суперечить інтересам суспільства чи держави".

"З початку війни в Україні в країні було анульовано 2 905 видів на проживання росіян і білорусів. З початку російського вторгнення в Литву з проханням тимчасового виду звернулися понад 55 тисяч громадян Росії та Білорусі, ще 38 тисяч подали документи на отримання постійного посвідки на проживання", - пише ЗМІ.

Відносини Литви з РФ - останні новини

Посольство Росії в Литві дві ночі поспіль закидали коктейлями Молотова. Вперше дипломатичне представництво атакували о 2:15 ночі 7 квітня, вдруге - через добу, о 2:46 ночі 8 квітня.

За словами прдеставників поліції Литви, обидва рази пляшку з горючою рідиною кидали на територію посольства РФ не з боку головного входу, що охороняється, а з протилежного боку, де розташований консульський відділ, який закритий у вихідні та в нічний час.

Також УНІАН повідомляв, що до Литви почали прибувати німецькі військові для зміцнення східних кордонів НАТО. Загалом до країни планується перекинути близько 5 тисяч німецьких солдатів.

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