Загалом до Литви планується перекинути близько 5 тисяч німецьких солдатів.

В Литву починають прибувати солдати німецької бригади, яка загалом налічуватиме 5 тисяч осіб, для укріплення східних кордонів НАТО. Сьогодні до Вільнюса в столицю прибудуть понад 20 солдатів і командувач сухопутними військами німецької армії Альфонсас Майс, повідомляє LRT.

Зазначається, що перші солдати базуватимуться у Вільнюсі і відповідатимуть за планування перекидання бригади до Литви та узгодження вимог до військової інфраструктури.

Як нагадує видання, Берлін у 2022 році зобов'язався розмістити влітку в Литві військову частину розміром із бригаду. Берлін направить до Литви 122-й бронетанковий батальйон, який наразі дислокується в Оберфіхтасі на півдні Німеччини, та 203-й танковий батальйон, що базується в Аугустдорфі на заході Німеччини.

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Загалом до Литви планується перекинути близько 5 тисяч осіб. Деякі солдати приїдуть зі своїми сім'ями.

Планується, що до 2026 року більшу частину бригади буде перекинуто до Литви. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, бригада вийде на повну бойову готовність у 2027 році.

Війна НАТО з РФ

Раніше The Telegraph писав, що в разі потенційної російської агресії НАТО не зможе швидко розгорнути свої війська - на заваді стануть бюрократичні затримки на кордоні та матеріально-технічні проблеми.

Так, за перших ознак російської агресії НАТО доведеться переміщати до 500 000 військових до східних кордонів альянсу. При цьому німецькі залізниці, які є найкоротшим шляхом для перекидання техніки, нездатні впоратися з такою кількістю вантажів. Ускладнює ситуацію і бюрократична тяганина під час митного оформлення танків і артилерійських гаубиць для в'їзду в Німеччину.

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