Пізніше виявилося, що безпілотник був саморобним.

У Литві 10 липня були підняті в небо винищувачі через невідомий дрон, який залетів у країну з Білорусі. Керівництву країни довелося у зв'язку з цим ховатися в укриттях. Про це повідомляє видання BNS.

За словами журналістів, у Литві було зафіксовано порушення повітряного простору з боку Білорусі. Спершу вважалося, що над країною пролетів "Шахед", але пізніше прикордонна служба встановила, що це був невеликий саморобний дрон, який виготовили з фанери та пінопласту.

Зазначається, що безпілотник впав недалеко від закритого прикордонного контрольно-пропускного пункту Шумськ, близько за кілометр від кордону з Білоруссю.

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Ймовірно, дрон не перевозив вантажу, тому не становив загрозу.

"Винищувачам, які виконували місію повітряної поліції НАТО і на той момент перебували в повітрі, режим готовності з тренувального режиму було змінено на режим виконання завдання, але через короткий час об'єкт впав, і завдання винищувачам було скасовано", - додали у виданні.

Крім того, через порушення повітряного простору прем'єр-міністр країни Гінтавтаутас Палуцкас та спікер литовського Сейму Саулюс Скверняліс перебували в укриттях.

"Служба охорони керівництва вказала, що потрібно йти в укриття, і ми пішли", - зазначив Скверняліс.

Водночас у пресслужбі Збройних сил Литви показали фото безпілотника. Рух такого дрона було зафіксовано об 11:30. Також військові підтвердили, що він летів з Білорусі.

Падіння безпілотників на територію Європи

Як писав УНІАН, минулого року в Румунії знайшли уламки дрона-камікадзе. Такі фрагменти безпілотників могли впасти на румунському березі Дунаю наприкінці липня, коли російські окупаційні війська атакували цивільні об'єкти та портову інфраструктуру України.

"Ми також підтверджуємо наш рішучий сигнал про засудження атак, що здійснюються Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права", - зауважили у Міноборони Румунії.

Вже пізніше, в березні цього року на територію Румунії також впали уламки російського дрона з вибухівкою. Ділянка, на якій виявили уламки, розташована приблизно за 500 метрів від кордону з Молдовою у заміській зоні, де немає жодних елементів інфраструктури.

"За результатами проведених слідчими експертиз з'ясувалося, що осколки потрапили від безпілотного літального апарату російського виробництва", - додали в Міноборони країни.

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