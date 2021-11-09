Силовики ділили людей на групи по п'ять-сім осіб та інструктували, як потрапити в Литву.

Уряд Литви введе надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах. Причиною тому стало скупчення тисяч мігрантів на білорусько-польського кордону.

Про це повідомляє Delfi.

МВС Литви вже підготував документ, згідно з яким режим НС повинні ввести 10 листопада й триватиме він один місяць. При цьому режим НС діятиме на всій ділянці кордону Литви з Білоруссю, а це понад 678 км.

Крім того, представник Державної прикордонної служби Гедрюс Мішутіс заявив, що вночі білоруські силовики зі зброєю і в екіпіровці поділили мігрантів на групи по п'ять-сім осіб та інструктували, як перетнути кордон.

Читайте такожУ Львові на польському кордоні пускали у вічі хлопчика сигаретний дим, аби той заплакавши на камеру (відео)Самі мігранти розповіли, що вони перебували в лісі, коли прибули білоруські військові й наказали зібратися, щоб відвезти їх до Польщі.

"Ми, що знаходилися далеко від табору, а не прямо на дорозі, сиділи в їх великих машинах, всі - діти, сім'ї, п'ятсот осіб. Сказали піднятися, сказали відвезти до Польщі. Люди почали плакати, просячи, щоб їх не відвозили, не відокремлювали від інших сімей в таборі. Тоді білоруські прикордонники витягли зброю і почали стріляти в повітря. Нас посадили 1 кудись везли близько години", - наводять ЗМІ слова одного з нелегалів.

За попередніми даними, вивезли близько 500 осіб, серед яких діти, жінки та люди похилого віку.

У свою чергу в Польщі заявили, що на білорусько-польському кордоні знаходяться 3-4 тисячі осіб, а всього на території Білорусі їх близько 10 тисяч. При цьому до охорони кордону Польща залучила 12 тисяч військових, 4 тисячі прикордонників, 1,5 тисячі поліцейських та 250 співробітників антитерористичного підрозділу.

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Литва і Латвія, А також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.

Польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яке має бути обладнане датчиками руху.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів. Вчора стало відомо, що сотні мігрантів з Білорусі вирушили на "штурм" польського кордону.

Автор: Анастасія Горбачова