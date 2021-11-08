Польща вже збирає екстрену нараду через ситуацію на кордоні з Білоруссю.

З території Білорусі сотні мігрантів з рюкзаками прямо по дорозі попрямували в бік польського кордону.

Більшість мігрантів у колоні - курди, які нещодавно прибули до Білорусі з Іраку. Серед них багато жінок і дітей, повідомляє канал NEXTA Live.

Повідомляється, що білоруські військові з собаками зігнали мігрантів з дороги в ліс, але до КПП вони не дійшли. Всі вони зараз в менш ніж одному кілометрі до кордону з Польщею.

Всупереч офіційним заявам білоруського режиму, біженці перебувають на території Білорусі.

Польща вже збирає екстрену нараду через ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин назвав скупчення мігрантів на кордоні спробою силового вторгнення до Польщі.

Заступник Міністра закордонних справ Петро Вавжик висловив переконання, що Лукашенко прагне до ескалації, яка призведе до того, що "будуть смертельні жертви на будь-якій зі сторін".

Скликана зустріч антикризової команди за участю прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та Міністра оборони Маріуша Блащака.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яка має бути обладнана датчиками руху.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів із території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Автор: Олег Давигора