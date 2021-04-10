Напад на дільницю у місті Наунгмон у штаті Шан здійснив Альянс етнічних збройних груп М'янми.

У М'янмі внаслідок нападу на поліцейську дільницю загинуло щонайменше 10 правоохоронців.

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, напад здійснив Альянс етнічних збройних груп М'янми.

Інцидент стався сьогодні зранку у місті Наунгмон у штаті Шан.

Читайте такожБлінкен поговорив про Україну з міністрами закордонних справ Німеччини і ФранціїДо альянсу входять бойовики з таких угруповань: Армія Аракана, Національно-визвольна армія Таанга та Армія Національного демократичного альянсу М'янми.

Місцеві ЗМІ повідомляють про різну кількість загиблих поліцейських - від 10 до 14.

"Речник" хунти не відповідає на телефонні дзвінки журналістів з проханням про коментарі.

Водночас, як інформує видання Іrrawaddy, Після нападу військовослужбовці атакували околиці міста Наунгмон, змусивши втікати понад 300 жителів двох сіл.

Напад на поліцейську дільницю було вчинено через тиждень після того, як Альянс угруповань попередив військову хунту М'янми, що об'єднає зусилля з усіма етнічними групами для боротьби з режимом, якщо силовики продовжать жорстоко придушувати акції протесту.

З 1 лютого у М'янмі поліцейські та військовослужбовці вбили щонайменше 618 громадян, які брали участь в акціях протесту проти правління хунти, інформує Асоціація допомоги політичним в'язням (AAPP).

Що відомо про переворот у М'янмі

У М'янмі 1 лютого стався державний переворот, з того часу в країні не вщухають акції протесту.

Пояснюючи свої дії фальсифікаціями на останніх виборах, військові змістили цивільний уряд на чолі з лідером нації Аун Сан Су Чжі. Вона, як і інші представники керівництва республіки, перебуває під арештом.

Сили безпеки жорстко придушують акції протесту, а останнім часом проти демонстрантів почали застосовувати вогнепальну зброю.

З 1962 року протягом кількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні розпочалися у 2011 році.

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Автор: Антоніна Доломанжи