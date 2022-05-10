У Мадриді затримали українку, яка вийшла з плакатом на акцію "Безсмертний полк".
Відео події опубліковані в соціальних мережах.
На них можна побачити, як жінка стоїть з плакатом "Росіяни, чому ви нас вбиваєте?" у натовпі учасників акції.
У якийсь момент один з учасників б'є її по голові плакатом, а інші починають штовхати в спину.
Одна з учасниць кличе поліцію, після чого правоохоронці хапають Українку і намагаються вивести її з натовпу.
Слідом жінці хтось з учасників акції кричить "Фашизм не пройде", поки інші переможно кричать.
У Мадриді російською марші затримали українку
Раніше повідомлялося, що в Іспанії росіяни жорстоко побили бармена за слова"Слава Україні".
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