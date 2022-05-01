Жінка кричала, що українці "самі себе бомблять" та обманюють увесь світ.

Агресивна росіянка накинулася на українку з дитиною у Латвії. Спочатку жінка люб'язно розпочала діалог, а згодом розпочала неконтрольовану істерику.

Українка зафіксувала неадекватну росіянку на відео, яке з'явилося у Telegram-каналі "Боже, яке к*нчене".

Невідома росіянка підійшла до українки з дитиною на вулиці. Спершу вона поцікавилася, звідки вони родом. Ті відповіли, що з України. Після цього жінка почала діставати свій гаманець. Українка подумала, що жінка хоче їм матеріально допомогти й поспішила зазначити, що вони не потребують фінансової допомоги.

"А вона почала кидатися українськими гривнями, типу якісь українці залишили в якомусь візку. Казала, що нам допомагають, а ми к*нчені, що росіяни нас не бомблять, а ми обманюємо", – написала авторка відео.

Росіянка також намагалася зупинити жінку та хапала дитину. Побачивши, що українка почала знімати інцидент, одіозна жінка намагалася вибити телефон з рук.

Як повідомляв УНІАН, подібний інцидент стався у Швеції. Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

Вас також можуть зацікавити новини: