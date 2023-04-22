ЄС у грудні 2021 року ввів у дію санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

У Малі була атакована військова частина підтримуваного Росією угруповання бойовиків і найманців ПВК "Вагнер".

Відео в мережу виклала OSINT-спільнота "Інформаційний навігатор". Коли саме було завдано удару і чи є загиблі серед російської ПВК - невідомо.

Розміщені у мережі кадри з місця події вказують, що вибухова хвиля рознесла будівлю на шматки.

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"Вагнерівці" в Африці - головне

"Вагнерівці" з'явилися в Африці в 2017 році, коли РФ втрутилася в конфлікт і стала на бік тодішнього президента Судану Омара Хасана аль-Башира. Натомість Путін, за даними ЗМІ, отримав доступ до родовищ золота.

Пригожин продовжив розширювати свій вплив на Африку і в 2018-му, відправивши своїх бандитів до Центральноафриканської Республіки та Судану.

Незалежна місія під егідою ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як воєнні злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз у грудні 2021 року ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

Згідно зі звітами західної преси, в Африці російська влада займається розграбуванням ресурсів. І пряму участь у цьому беруть "вагнерівці". На думку журналістів, це дозволить РФ ще якийсь час протриматися на золотовалютних резервах під санкціями.

За інформацією FT, Пригожин, вже перебуваючи під жорсткими санкціями, встиг заробити 250 мільйонів доларів від видобутку нафти, золота і алмазів.

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