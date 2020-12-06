У Кишиневі опозиція і прихильники обраного президента Маї Санду вийшли на протест проти уряду Іона Кіку і ситуативної коаліції в парламенті, що складається з соціалістів, партії «Шор» і групи Pentru Moldova.
Читайте такожДодон хоче підписати закон про російську мову в Молдові до інавгурації Санду
Як повідомляє Newsmaker, депутати нової коаліції 3 грудня схвалили, не дотримуючись регламенту парламенту, законопроекти про бюджетно-податкову політику, бюджет медичного і соцстрахування, а також про перехід СІБу (розвідувальна служба Молдови – ред.) під керівництво парламенту.
Опозиція і Мая Санду заявили, що голосування було незаконним. Санду закликала всіх вийти на протест. На акцію також закликали вийти своїх прихильників "Наша партія", DA, PAS, Демпартія, PUN.
Організатори протестів заявили, що в центрі Кишинева зібралися близько 50 тисяч осіб.
Нагадаємо, 3 грудня парламент Молдови також схвалив у першому читанні проект про надання російській мові статусу міжнаціонального спілкування, а також проголосував за поправки, які дозволяють повернути в ефір російські новини.
Ситуація в Молдові
- Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 Листопада.
- На виборах перемогла кандидат від Партії Pas Мая Санду, яка набрала 943 тис.006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис.615 виборців.
- 20 листопада ЦВК Молдови оголосила Санду переможцем президентських виборів. Рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.
- Тим часом парламент Молдови відразу в двох читаннях прийняв проект про обмеження повноважень Санду. Через це рішення у Кишиневі 3 грудня спалахнули протести.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram