Організатори протестів заявили, що в центрі Кишинева зібралися близько 50 тисяч осіб.

У Кишиневі опозиція і прихильники обраного президента Маї Санду вийшли на протест проти уряду Іона Кіку і ситуативної коаліції в парламенті, що складається з соціалістів, партії «Шор» і групи Pentru Moldova.

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Як повідомляє Newsmaker, депутати нової коаліції 3 грудня схвалили, не дотримуючись регламенту парламенту, законопроекти про бюджетно-податкову політику, бюджет медичного і соцстрахування, а також про перехід СІБу (розвідувальна служба Молдови – ред.) під керівництво парламенту.

Опозиція і Мая Санду заявили, що голосування було незаконним. Санду закликала всіх вийти на протест. На акцію також закликали вийти своїх прихильників "Наша партія", DA, PAS, Демпартія, PUN.

Організатори протестів заявили, що в центрі Кишинева зібралися близько 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, 3 грудня парламент Молдови також схвалив у першому читанні проект про надання російській мові статусу міжнаціонального спілкування, а також проголосував за поправки, які дозволяють повернути в ефір російські новини.

Ситуація в Молдові

Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 Листопада.

На виборах перемогла кандидат від Партії Pas Мая Санду, яка набрала 943 тис.006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис.615 виборців.

20 листопада ЦВК Молдови оголосила Санду переможцем президентських виборів. Рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.

Тим часом парламент Молдови відразу в двох читаннях прийняв проект про обмеження повноважень Санду. Через це рішення у Кишиневі 3 грудня спалахнули протести.

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Автор: Дмитро Захаров