Українцям треба враховувати ситуацію з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів та масовими заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю.

У Міністерстві закордонних справ України радять українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю і Палестини.

Про це йдеться у заяві МЗС.

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"У зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів та масовими заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини", - наголошується у заяві.

Водночас, громадянам, які перебувають на території Ізраїлю та Палестини, МЗС рекомендує дотримуватися правил особистої безпеки, уважно відстежувати повідомлення та роз’яснення місцевих компетентних органів та їх представників, а також неухильно виконувати їхні вимоги та інструкції.

У заяві сказано, що з актуальною інформацією щодо безпекової ситуації на території Ізраїлю можна ознайомитися на вебсайті командування внутрішнього фронту Армії оборони Ізраїлю: https://www.oref.org.il/en.

Також у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям необхідно звертатися до посольства України в Державі Ізраїль (телефон екстреного зв’язку +972-546-676-782; електронна пошта: [email protected]), дипломатичної установи України в Палестині (телефон екстреного зв’язку: +972-59-969-95-61; електронна пошта: [email protected]) або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за телефоном: +38 044 238-16-57, електронна пошта: [email protected]

"Нагадуємо, що залишається чинним рішення уряду Держави Ізраїль щодо заборони в’їзду на територію країни іноземців з території України, в т.ч. громадян України, у контексті актуальної епідемічної ситуації", - йдеться у заяві.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання "Хамас" і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро "Хамаса" Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Сьогодні Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання для обговорення ситуації на Близькому Сході.

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Автор: Віталій Саєнко