НАТО очікує від Грузії дотримання міжнародних санкцій, які обмежують можливості Російської Федерації вести агресивну війну проти України.
"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України", - заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише "Укрінформ".
За його словами, НАТО є партнером Грузії протягом багатьох років. Альянс підтримує впровадження реформ у країні і співпрацює з нею на політичному та практичному рівнях. Водночас Грузія є найбільш вразливою серед країн, які опинилися "між шкідливим впливом Росії та демократичним світом".
"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій проти РФ", - пояснив Столтенберг.
Він переконаний, що Росія намагається своїми ворожими діями наростити вплив та контролювати країни колишнього Варшавського договору і сусідні держави.
Санкції проти Росії - позиція Грузія
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну грузинська влада не приєдналась до санкцій проти країни-агресора - ні економічних, ні фінансових, посилаючись на "національні інтереси".
З того моменту Тбілісі кілька разів переглядав перспективи запровадження санкцій проти режиму Кремля.
При цьому, за інформацією Reuters, російські компанії використовують юридичних осіб Грузії для обходу західних санкцій, хоча у Тбілісі це спростовують.
У травні 2023-го, попри протести громадян та загрозу застосування санкцій США, влада Грузії погодилась відновити авіасполучення з Росією.