Грузія є найбільш вразливою серед країн, як опинились між РФ та демократичним світом.

НАТО очікує від Грузії дотримання міжнародних санкцій, які обмежують можливості Російської Федерації вести агресивну війну проти України.

"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України", - заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише "Укрінформ".

За його словами, НАТО є партнером Грузії протягом багатьох років. Альянс підтримує впровадження реформ у країні і співпрацює з нею на політичному та практичному рівнях. Водночас Грузія є найбільш вразливою серед країн, які опинилися "між шкідливим впливом Росії та демократичним світом".

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"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій проти РФ", - пояснив Столтенберг.

Він переконаний, що Росія намагається своїми ворожими діями наростити вплив та контролювати країни колишнього Варшавського договору і сусідні держави.

Санкції проти Росії - позиція Грузія

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну грузинська влада не приєдналась до санкцій проти країни-агресора - ні економічних, ні фінансових, посилаючись на "національні інтереси".

З того моменту Тбілісі кілька разів переглядав перспективи запровадження санкцій проти режиму Кремля.

При цьому, за інформацією Reuters, російські компанії використовують юридичних осіб Грузії для обходу західних санкцій, хоча у Тбілісі це спростовують.

У травні 2023-го, попри протести громадян та загрозу застосування санкцій США, влада Грузії погодилась відновити авіасполучення з Росією.

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