Уряд Грузії заявив, що відмовлятися від прямого авіасполучення між Росією і Грузією було б непрагматично.

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на здійснення прямих рейсів з Тбілісі до Москви.

Як повідомляє ТАСС, це вже друга авіакомпанія, яка заявила про запуск прямих перельотів між Москвою і Тбілісі. Польоти в Москву будуть здійснюватися сім разів на тиждень, починаючи з 20 травня.

За інформацією ЕП, в Євросоюзі висловили занепокоєння у зв'язку з тим, що зовнішня політика Грузії і політика в сфері безпеки стає все більш неузгодженою з відповідними політиками ЄС. Про це на брифінгу в Брюсселі у вівторок, 16 травня, заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

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Стано зазначив, що ЄС висловлює жаль з приводу рішення Грузії відновити польоти в і з Росії після рішення РФ скасувати заборону на польоти минулого тижня.

"Через незаконну війну Росії проти України ЄС і ряд інших держав ввели санкції проти російського авіаційного сектора. Ми і наші партнери не дозволяємо польоти з і в Росію і над Росією. Останнє рішення грузинської влади викликає занепокоєння, враховуючи шлях Грузії в ЄС і зобов'язання Грузії погоджувати (свої рішення - ред.) з рішеннями ЄС у зовнішній політиці, як передбачає Угода про асоціацію Грузія-ЄС", – заявив він.

Водночас, як повідомляє "Грузія onlinе", 19 травня в день приземлення першого літака з Росії на знак протесту проти відновлення авіасполучення Грузії з РФ, в Тбілісі пройде акція протесту. Про це заявила лідер руху "Дроа" Елене Хоштарія.

За словами Хоштарія, відновлення прямого авіасполучення з Росією загрожує отриманню Грузією статусу кандидата в члени ЄС і є зрадою національних інтересів країни.

Авіасполучення Грузії з Росією

10 травня 2023 року президент Росії Володимир скасував візовий режим для громадян Грузії. Крім того, Кремль офіційно дозволив прямі авіарейси в країну. Рішення Путіна набуває чинності з 15 травня.

15 травня 2023 року Агентство цивільної авіації отримало кілька заявок на регулярне повітряне сполучення між Грузією і Росією. Того ж дня, 15 травня 2023 року стало відомо про те, що Грузія відновлює авіасполучення з Росією. Уряд Грузії заявив, що відмовлятися від прямого авіасполучення між Росією і Грузією було б непрагматично.

У той же час, колишній держміністр з питань реінтеграції Паата Закареішвілі заявив про те, що "ці економічні вигоди пахнуть кров'ю українського народу".

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