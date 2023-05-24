Грузія підтримує Україну та український народ, але запроваджувати прямі обмеження проти Росії не буде, зазначив Гарібашвілі.

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який неодноразово відзначався неоднозначними висловлюваннями в бік України, дав зрозуміти, що його уряд не запроваджуватиме прямих санкцій проти Росії, як це зробили США та країни Європи.

Під час панельної дискусії міжнародного економічного форуму в Катарі Гарібашвілі, пояснюючи політику чинної грузинської влади щодо Росії, поскаржився, що Європа, мовляв, рішучіше відреагувала на події в Україні у 2022-му, ніж на російсько-грузинську війну у 2008 році.

"У 2008-му у нас була війна. Ви пам'ятаєте когось, хто запроваджував санкції під час нашої війни? Ніхто! Ні у кого у світі не було правильної реакції, ні адекватної реакції у випадку тієї війни. Так ось моє запитання - де логіка? У нас війна - не війна, а війна в Україні - війна?" - цитує виступ прем'єра інформаційний портал "Новости - Грузия".

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За його словами, грузинська влада була "дуже розчарована, що після війни 2008 року з Росією все йшло як зазвичай".

Разом з тим Гарібашвілі нагадав, що Росія окупувала 20% його країни: "Росія збудувала дві військові бази на нашій історичній землі, Росія визнала так звану незалежність наших історичних регіонів і ця окупація триває".

Під час цієї промови Гарібашвілі підтвердив, що економіка Грузії "впаде", якщо його уряд запровадить прямі санкції проти Росії, цитує грузинського прем'єра видання "Ліга.нет".

"Економіка Грузії впаде, ми завдамо шкоди нашому народу, якщо запровадимо такі двосторонні економічні санкції щодо Росії. ЄС торгує з Росією лише за чотири дні стільки, скільки ми за цілий рік. Це смішно, правда ж? У нашому випадку частка Росії - оборот становить 0,3%, логіки немає", - відповів він.

Грузія підтримує Україну та український народ, але запроваджувати прямі обмеження проти Росії не буде, зазначив Гарібашвілі.

Санкції проти Росії - позиція Грузія

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну грузинська влада відмовилась приєднуватися до запровадження проти Росії санкцій - ні економічних, ні фінансових, посилаючись на "національні інтереси".

Відтоді Тбілісі кілька разів переглядав перспективи запровадження санкцій проти московського режиму.

Понад те, за інформацією Reuters, російські компанії використовують юридичних осіб Грузії для обходу західних санкцій. Що офіційний Тбілісі відкидає.

У травні 2023-го, попри протести своєї громадськості та загрозу застосування санкцій США, грузинська влада погодилась відновити авіасполучення з Росією.

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