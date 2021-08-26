Постраждалою виявилася модель Джессіка Лейдольф.

У німецькому місті Небра леопард вкусив за голову 36-річну модель під час фотосесії в притулку.

Про це повідомляє BBC News.

Інцидент стався, коли модель зайшла у вольєр з леопардами Трой і Паріс. У вівторок, 25 серпня, жінку на вертольоті доставили в лікарню.

За даними німецької газети Bild, постраждалою виявилася модель Джессіка Лейдольф.

"Він (леопард) постійно кусав мене за щоку, за вухо, за голову", - розповіла Лейдольф виданню.

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Відомо, що раніше ці Леопарди знімалися в рекламі Panasonic.

Група із захисту прав тварин Peta відреагувала на напад, закликавши утримувати диких кішок тільки в офіційних зоозахисних центрах, де їх не можна використовувати в комерційних цілях.

Влада розслідує напад.

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Автор: Денис Прядко