Нинішній розвиток щодо кількості виявлених інфекцій дає підстави стверджувати про перелом третьої хвилі коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив про зупинення третьої хвилі епідемії коронавірусу в країні.

Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters.

"Третя хвиля, схоже, зупинена. Такий тренд зараз встановився", - сказав Шпан у п'ятницю, 7 травня, на прес-конференції у Берліні.

Урядовець наголосив, що нині спостерігається стале зниження кількості виявлених заражень коронавірусом.

Утім, за словами Шпана, а також керівника Інституту імені Роберта Коха Лотара Вілера, занадто значні послаблення обмежень у цей час можуть бути небезпечними. На думку Вілера, для істотних послаблень потрібно, щоб "значно більше 80 відсотків" населення мали імунітет проти коронавірусу. В такому разі хоч зараження й будуть, але до нових хвиль епідемії справа вже не дійде, пояснив він.

Ситуація з коронавірусом у Німеччині: кількість захворілих і вакцинованих

У Німеччині, згідно з даними уряду, станом на 6 травня 8,8 відсотка населення пройшли повну вакцинацію, а 31,5 відсотка були вакциновані хоча б один раз. 7 травня в ФРН було зафіксовано майже 18,5 тисячі нових випадків заражень, що на 5,8 тисячі менше, ніж минулого тижня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко